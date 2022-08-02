李洋、王齊麟、謝佳見、王子維在《決勝的揮拍》中PK羽球，要讓觀眾看球技跟演技。（民視提供）)

李洋、王齊麟、王子維客串《決勝的揮拍》，與謝佳見、沈建宏打羽球。（民視提供）

李洋、王齊麟、謝佳見、王子維在《決勝的揮拍》中PK羽球。（民視提供）

由民視和馬來西亞Astro歡喜台共同製作的運動型偶像劇《決勝的揮拍》，6月盛大開鏡後，民視宣布羽球金牌選手王齊麟、李洋以及王子維也客串演出，成為本劇開場戲驚喜彩蛋。謝佳見劇中和「羽球王子」王子維搭檔，以「王牌組合」對戰「奧運金牌麟洋配」，進行男子雙打PK賽。謝佳見表示，拍攝當天是他人生中最榮耀及開心的時刻，還變成小粉絲趁空檔找3位球星簽名，他說這是許多人夢寐以求的組合，直呼「死無遺憾」。

首次戲劇初體驗的李洋、王齊麟及王子維，對台灣首部以羽球運動為主題的偶像劇相當開心能夠參與，更希望讓觀眾看了更愛羽球這項運動。

李洋表示，在劇中打球是完全不會緊張，但要看劇本講台詞，就讓他直呼「很新奇」，他自首是NG王，開口第一句台詞就NG了，搭檔王齊麟馬上打圓場，表示因為他（李洋）的台詞比較多，才會NG。王齊麟覺得演戲真的頗困難，要融入劇情以外，還要注意聲音跟表情，講話不能吃螺絲。王齊麟替李洋的戲劇處女秀評分98分，李洋也替王齊麟評了100分，李洋自嘲2分就是NG才扣掉的。

對於在偶像劇尬一角，王齊麟覺得「超酷」，是很特別的體驗，因為很多人在劇中是要演別人，沒想到他們就是演自己、本色演出。聽到《決勝的揮拍》是台灣第一部以羽球為主的偶像劇，王齊麟很興奮表示，希望看完可以讓更多人喜歡上羽球運動；李洋也說希望透過戲劇，讓觀眾更直接看到球員練習的酸甜苦辣。

劇中身為謝佳見的搭檔的王子維，大讚謝佳見的球技很不錯，有一些組合球算是現學現賣，但兩人合作起來很有默契，拍攝前套招就很快上手。戲劇初體驗的王子維坦言有些小緊張，他說比賽的時候，攝影機都離他們很遠，但拍戲不一樣，攝影機跟燈光就會靠近你，但又要不為所動，算是訓練自己要克服分心。

謝佳見表示，為了這一場戲，他特別去台北羽球公開賽，觀看「麟洋配」賽事，他笑說就是去做功課，回來拍攝才能知道如何對付他們。拍攝當下他也感謝麟洋兩人有配合他，球的速度變慢許多。經過一整天的拍攝，謝佳見大讚3位球員不僅球技超強，還能夠拿著劇本專業演出，算是相當厲害，未來有機會可以多嘗試戲劇的演出。