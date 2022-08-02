改編自日本知名人氣動畫《OVERLORD》的手機遊戲《MASS FOR THE DEAD》繁體中文版，宣佈於今日(8/2)與人氣作品《為美好的世界獻上祝福》攜手合作推出聯名活動。佐藤和真、阿克婭、惠惠及達克妮絲…等等知名動畫角色，即將出現於納薩力克地下大墳墓，一同交織豐富又有趣的原創故事，聯名活動期間，更多期間限定活動都將一一展開，精彩活動不間斷，期待您一同來參與！

⮚ 《為美好的世界獻上祝福》多名限定新角色，強勢登場！

期待已久的強強聯手合作《為美好的世界獻上祝福》聯名活動推出啦，只要通過活動關卡，即可獲得相對應的豐厚獎勵，還有登入獎勵及★5『前繭居尼特冒險者』和真、★5『司掌水之女神』阿克婭、★5『爆裂魔法使』惠惠、★5『十字騎士』達克妮絲、★5『異界的水女神衣裝』菈萩絲、還有★5『異界的爆裂魔法師衣裝』依比魯艾等多名限定角色等你來召喚。歡迎所有玩家即刻開啟《MASS FOR THE DEAD》，一同挑戰豐富有趣的遊戲體驗，還有機會獲得限定角色及獎勵喔！

『前繭居尼特冒險者』和真

『司掌水之女神』阿克婭

『十字騎士』達克妮絲

『爆裂魔法使』惠惠

『異界的水女神衣裝』菈萩絲

『異界的爆裂魔法師衣裝』依比魯艾

⮚ 為納薩力克獻上祝福，全新關卡、各種豐富獎勵限時推出！

《為美好的世界獻上祝福》聯名活動開跑，除了輕鬆有趣的劇情活動外，還將推出具有挑戰性的高難度關卡，通關後能獲得豐富的活動獎勵，邀請所有玩家們一起來挑戰。不僅如此，為了讓玩家輕鬆入手本次聯名活動的限定角色！特別推出個別角色的STEP UP召換， STEP10就必定能獲得本次聯名活動限定角色，歡迎玩家們進入遊戲中體驗更有趣的異世界冒險盛宴。

《為美好的世界獻上祝福》聯名活動開跑，STEP10就必定能獲得本次聯名活動限定角色！

慶賀第四季OVERLORD動畫放送，歡樂同慶贈好禮！

慶賀第四季OVERLORD動畫放送，好禮相贈活動持續進行中，活動期間除了每日一次免費10連抽外，週週登入遊戲，都能獲得慶賀動畫放送的登入獎勵★5召喚券X1，並且只要登入遊戲就能免費獲得★5『祝宴祭裝』飛鼠X 1，這麼多的好康福利免費送給大家，期待玩家們一起來參與。此外，粉絲團也會舉辦各種互動贈獎活動，歡迎玩家們踴躍來參加，共同開創異世界冒險旅程！後續官方將不定期釋出活動資訊，請持續關注《MASS FOR THE DEAD》官方網站及粉絲專頁。