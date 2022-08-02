愛普*(6531)今日舉辦法說會，愛普*上半年獲利表現平穩，展望下半年，愛普*審慎看待，儘管短線受到終端市場影響，但長期而言，IoT產業趨勢仍將持續向上，亦將為公司帶來穩定且持續成長之獲利。

愛普*第二季營收為15.39億元，年減5.81%，毛利率40.96%，EPS 3.85元，年增25%(皆以股票面額5元計算)；今年上半年累計營收30.83億元，年增7.76%，每股淨利7.38元，年增35.54%(皆以股票面額5元計算)。

愛普*第二季獲利較第一季提升，其中，約1.02元為GDR匯兌利益貢獻業外獲利，若扣除GDR匯兌利益第二季本業獲利約2.83元。總經理洪志勳指出，第二季毛利率較上季下滑，主因IoT產品中高低不同毛利產品間的產品組合變化所致，後續會控制低毛利產品的出貨量，毛利率有望回復至前幾季的趨勢。目前庫存大約為七個月，高於上一季之存貨水位，亦比客製化產品正常的六個月庫存規劃略高，待客戶庫存調節完成、提貨需求恢復後會回復正常水位。

愛普*事業體分為IoT及AI事業部。愛普在IoT解決方案領域為產業領導者，具規格制定的能力，年銷售量超過10億顆，著重於IoT RAM及IPD（半導體製程整合型被動元件）等客製化記體產品之設計與銷售，此類產品需求相對穩定，亦為公司創造穩定現金流。以應用別而言，區分為三類，第二季IoT營收中來自聯網裝置佔34%、穿戴式裝置佔24%、影像產品/聲學元件/其他佔42%。去年下半年以來因供應鏈產能造成的長短料問題已逐漸趨緩，然近期客戶亦受到終端需求影響而進行庫存調整。長期而言，IoT產業趨勢仍將持續向上，亦將為公司帶來穩定且持續成長之獲利。

愛普*的AI事業正積極打造全新的市場和生態系。愛普推出的VHMTM為全世界第一個3D異質整合DRAM及邏輯晶片之方案。由於資料傳輸速度相較以往的兩顆晶片或HBM快數十、百倍計，因而初期應用為具高速傳輸需求之領域。AI事業部客戶目前主要為區塊鏈相關應用，亦持續與非挖礦的HPC應用客戶進行共同設計開發，已有初步成效。愛普*在3DIC的發展遠遠領先競爭對手。由於產品具獨特性，AI事業近期展望保持樂觀，長期而言，此事業極具發展潛力。

整體來看，愛普*的AI事業部後續發展相當樂觀，IoT相關產品在供應鏈逐漸回歸正常，缺料的情形已經有所緩解下，客戶新案子的Tape-out也回到之前的水準，這將會是IoT明年成長的動能，但受全球消費性電子產品市場量縮，客戶庫存調整影響，愛普*對於下半年業績審慎保守。在公司持續開發新應用、送樣客戶認證及完善VHMTM生態系之下，進而提升產品附加價值，待供應鏈回歸常態即可迎接隨之而來的商機。