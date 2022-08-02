新竹縣衛生局向中央爭取偏鄉遠距醫療及健康照護服務建置計畫，提升原住民居民醫療照護的可近性，該計畫可讓衛生所醫師透過影像傳輸，連線醫院耳鼻喉及眼科醫師空中會診，讓偏鄉居民即時得到協助，免去鄉車勞頓之苦。目前責任區畫分由中醫大新竹附醫負責五峰鄉、新竹台大分院生醫負責尖石鄉。

為提升原住民居民醫療照護，充實在地醫療資源，落實醫療在地化，衛生局爭取偏鄉遠距醫療及健康照護服務建置計畫經費，完善尖石、五峰地區醫療資源網，希望藉由數位、影像串流、5G等科技發展，搭配醫療服務平台，達成醫療照護共識，建構符合病人期待的醫療照護模式。

透過此計畫的實行，地方衛生所醫師可透過影像傳輸，連線醫院耳鼻喉及眼科專科醫師空中會診，使原鄉偏遠地區民眾在衛生所就醫過程中，就能即時得到專業醫師的協助，以精準的診斷，快速解決民眾的醫療問題。縣長楊文科承諾，將持續致力於建立完善的醫療網絡，落實醫療在地化，縮短城鄉健康不平等的目標。

衛生局長殷東成說明，計畫包含竹縣五峰鄉衛生所結合中國醫藥大學新竹附設醫院，尖石鄉衛生所結合新竹台大分院生醫醫院，均提供耳鼻喉科及眼科專科門診遠距醫療服務，未來會視民眾的需求增加皮膚科。

五峰鄉遠距醫療門診已於2日啟動，未來每周二上午9時30分至11時採眼科、耳鼻喉科每周輪替方式提供服務。尖石鄉則於3日下午起跑，排定每周一、三上午9時至12時提供耳鼻喉科會診、每月第一、三周周三下午2時至4時提供眼科遠距會診服務。