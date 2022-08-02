民進黨新北市長參選人林佳龍是政壇著名的愛妻一族，今（2）日他在臉書上大秀「恩愛照」放閃，並向妻子廖婉如深情告白，表示今日是兩人「結婚26周年紀念」，甚至說出「因為有她跟兩個孩子相隨，不管我人在哪裡，心中總是充滿愛與希望」，更直言「我已幸福一生」，引發討論。

林佳龍今日在臉書上表示，今天是他跟和廖婉如結婚26周年紀念，早上起床的時候，林佳龍也在他們四口之家的群組留話，說起結婚的經過，還有孩子的誕生。林佳龍坦言，「這一路從美國到台灣、從台南到台北、從台北到台中、現在從台中到新北。我想跟婉如還有孩子說的是，人生逐夢，充滿驚奇，雖然多變化，但有她跟兩個孩子相隨，不管我人在哪裡，心中總是充滿愛與希望」。

林佳龍指出，「我們接下生命不同階段的任務之前，心中除了理想，總有我們深愛著的人，彼此支撐，彼此理解」。林佳龍也說，望向窗外的這片景緻，他在板橋的家中獨自醒來，「雖然今年結婚週年，我依舊在工作中度過，沒法好好跟你們吃一頓飯，但是我知道你們在遠方各自忙碌，也一如往常，用你們的方式，為我加油」。

廖婉如出身台南奇美家族，台南女中畢業後，就到美國就讀加州大學柏克萊分校數學系，廖婉如到耶魯大學就讀企業管理碩士的第一天，原本說好要來接她的男同學車子壞了，臨時找了林佳龍幫忙，兩人因此相識。

最後林佳龍標記了自己妻子的臉書，甜蜜喊出「婉如，妳手上的這束捧花，是我們倉促去超市買的，經過這麼多年，在我心中從未凋零。縱使風雨不歇，只要有一個妳懂我的執著，我已幸福一生」。