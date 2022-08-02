女星李蒨蓉2004年嫁給身家20億的邁群集團執行長李德立，婚後陸續生下2子，成了豪門貴婦的她，卻在2015年鬧出「阿帕契事件」，引發軒然大波，導致形象崩毀、演藝事業全面停擺，直到2020年出書後，她才慢慢回到眾人視線中，如今李蒨蓉經常透過社群分享生活點滴，日前透露全家飛美國度假，沒想到今天(8/2)發生幸運的事情，買個漢堡竟然遇到巨星布萊德彼特本人。

近來適逢暑假，李蒨蓉先前透露跟家人飛到美國度假，預計long stay 2個月，也沒忘記透過臉書分享當地生活，她先前透露飛出去之前，就耳聞美國物價貴得離譜，真的到當地生活後，買個最普通的漢堡加兩包薯條，就要價80美金(約台幣2400)，當然也有便宜一點的食物，不過日子還是要過，因此她食物照買，就在今天很普通的出門買個漢堡，竟然轉角遇見好萊塢巨星。

李蒨蓉今天在臉書驚喜po文，透露跟老公出門晃晃，開車行經西區Westwood，想說晚餐就買個漢堡，於是就將車子隨意停在十字路口去買餐，「覺得奇怪怎麼都是人，萬頭鑽動還有警察維持秩序，仔細瞧發現原來是《子彈列車》電影首映」。

她跟老公將車子開進了得來速車道排隊，沒想到後面巷弄反倒可以清楚看見大明星布萊德彼特經過，讓李蒨蓉大感驚喜，直呼：「實在是太幸運了！感覺好幸福！」，隨這篇po文，李蒨蓉也附上33秒現場影片，透露是由老公第一手記錄下來的珍貴畫面，覺得超難得「人在洛杉磯走跳總會遇到國際巨星」。