近日傳出多名國人遭介紹至柬埔寨從事不法工作、甚至成了人口販運受害者，依就業服務法規定，雇主或私立就業服務機構（如人力銀行）不得仲介求職人從事違背公共秩序或善良風俗工作、或是未經許可從事就業服務等，勞動部表示，若查明屬實，皆可依就業服務法處30萬至150萬元罰鍰，甚至可以廢止私立就業服務機構許可。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌表示，外交部曾邀集各部會討論此事，其中勞動部為預防國人赴海外工作時遭詐騙，因此也發文請地方政府及私立就業服務機構留意。

陳世昌說，如民眾可檢具體事證，向地方政府檢舉，如為不實廣告、指派違背公共秩序或善良風俗工作可處雇主30萬至150萬元罰鍰；如為私立就業服務機構為雇主提供不實廣告、仲介違背公共秩序或善良風俗工作或未經許可從事就業服務也可處30萬至150萬元罰鍰。

但陳世昌坦言，行政機關要查處要有行為人、違法行為、法規等要件，雖然目前已有違法行為、法規等，但行為人不易追查；如外交部曾轉來1件個案，但經追查其臉書、勾稽戶政資料、護照、通訊地址等仍查無此人，難以查辦。