1名外送員日凌晨4點送餐，因找不到客人心裡毛毛時，突見身旁1條綁著掛鉤的棉線換緩緩落下，他抬頭見客人逗趣取餐方式，瞬間笑噴喊：「根本生活智慧王」，貼文一出，網友們紛紛大讚客人根本「防疫模範」，但也有人笑說「失手就會變成在地餐點」。

原PO於臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文，日前凌晨4點，他將餐點送達目的地後，遲遲未見客人身影，正當他等得心裡發毛時，身旁突出現1支被棉線綁住的鉤子緩緩落下，他沿著棉線往上看，發現客人逗趣取餐舉動，讓原PO不禁發文直呼：「好可愛的客人，根本生活智慧王」。

文章曝光後，網友們紛紛留言：「防疫模範」、「我朋友家6樓，我也是教他這樣取餐，他不用爬六樓，外送也不用爬六樓！這樣省時省力」「我也有遇過，但是是用軟的籃子」、「失手就會變成在地餐點」、「在家就可以體會釣魚的樂趣」、「好貼心的客人」「下次記得跟客人說要用釣竿不會這麼吃力」、「生活懶人王」、「我國小的時候就是這樣跟妹妹偷渡漫畫來看」。

也有網友和原PO分享取餐最好的方法：「下次用登山用的掛勾，然後用童軍繩在架一根支撐用的橫桿，安全又省力，繩子另一頭綁在陽台的支撐物上，鉤子那頭繩子全放離地150公分，這樣就算不小心手滑也不會變在地美食。」