受疫情影響，國境封閉二年多，終於有國外業者來台，這一團來自日本的踩線團，在免隔離下，一抵台就展開為期４大的旅遊活動，對此，旅遊業者強調，觀光產業停滯二年多，加上通膨影響，機票物價都漲價，因此，未來團費將貴上一倍，不過，這二年大家悶壞了，就算如此，只要免隔，大家還是願意出國。

日本踩線團上個月底來台，由於免於「３＋４」的隔離，因此，吸引日本當地的旅遊業者來台踩線，平均團費落在４萬左右。不過，這一團大家關注的重點在於免隔離，藉此，台灣的旅行社就呼籲，現在很多國家都免隔離，台灣應該同步，取消隔離，除了國人能出國散心外，也能接待更多外國旅客。

旅行社業者也表示，由於過去二年的疫情影響，讓旅遊業大受打擊，連帶也讓重新出發的旅行團，都跟著漲價，初估，未來出國的團費可能會貴出一倍。以台灣國內旅遊來講，像近期去小琉球、澎湖的團，團費平均每人一天一萬元的高級團，也是團團爆滿。

大家對於團費的漲幅，都算入前二年沒有出國的累積，簡單來說，只要能出國，團費漲個一倍，能出國去放風紓壓，都是開心的事。

不過，大家比較在意的是，回國後的「３＋４」居隔，這個部分影響的層面較大，網友表示，回台後須居隔，得等解隔才能回到工作位置，那就得請至少多３天的假，例如去一趟日本遊５天，回台灣再加３天，再遇上六日。可能回到公司去己經是十天後的事，除非公司是自己的，一般上班族怎麼可能請那麼長的假，回來會工作都沒了。

其實，就算不用工作好了，居然有太多不方便的情況，除了自己不便，也會造成家人親友的麻煩，所以，光想到回來要居隔，心情就不美麗，而家人也會反對，都會勸阻等解隔再出國吧。

網友說，國際很多國家，都己經取消入境隔離的規定，台灣應該與國際並行同步，這樣外國人也會願意來台灣旅遊， 大家都能互惠得利。因此，希望政府能夠盡快開放，讓大家都能趁著暑假時還能出國瘋一波。