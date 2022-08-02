美國眾院議長裴洛西今晚是否訪台備受關注，相關議題也在韓國掀起效應。據韓聯社報導，韓國外交部發言人崔泳杉在例行記者會上表示，將關注相關狀況，但「對於美國國會相關人士的海外訪問，韓國政府並不適合表示立場」。

報導指出，裴洛西今晚訪台的傳聞，大陸對此已強烈回應，美中關係益發緊張。對於區域內的緊張情勢，崔泳杉回答：「我們認為台灣海峽的安定與和平是重要的，並支持兩岸關係能持續和平發展。」

裴洛西將於4 日在韓國首爾與韓國國會議長金振杓舉行會談，停留期間，她不會與韓國外交部相關人士會談。