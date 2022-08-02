環球晶(6488)今日(8/2)召開董事會，會中通過截至2022年6月30日止之第二季財務報告，合併營收175.4億元，季增7.6%，年增15.3%；營業毛利76.4億元，季增10%，年增36.9%，營業毛利率43.6%，季增1%，年增6.9%；營業淨利64億元，季增8.6%，年增50.3%，營業淨利率36.5%，季增0.4%，年增8.5%；稅後淨利27.2億元，稅後每股盈餘6.24元。

2022年上半年合併營收338.5億元，年增12.8%；營業毛利145.9億元，年增35.4%，營業毛利率43.1%，年增7.2%；營業淨利122.9億元，年增49.7%，營業淨利率36.3%，年增8.9%；稅後淨利44.6億元，稅後每股盈餘10.25元。

環球晶圓於2022年第二季和上半年度營運成果豐碩亮眼。在金額方面，第二季營收、營業毛利、營業淨利年增率均達二位數且創歷史新高；其獲利能力也相當耀眼、營業毛利率和營業淨利率雙創歷史最佳紀錄！到六月底的預收貨款餘額亦續創新高，來到新台幣360億元。

環球晶圓上半年EPS受到持有Siltronic AG股票之評價損失影響。環球晶圓及其子公司合計持有其13.67%之流通在外股數，此投資帳列強制透過損益按公允價值衡量之金融資產，並依國際會計準則認列金融資產評價損益。第二季底因Siltronic股價走低及歐元匯率波動，而按公允價值衡量列為評價損失，惟若排除前述非現金之評價損失及其他因素，環球晶圓上半年的EPS將達26.28元，創歷史新高。

雖然疫情及俄烏戰爭帶來的不確定性使得消費型產品需求放緩、美國聯準會升息也將為全球經濟帶來不小震盪，半導體產業做為維持社會運行及支撐日常生活的關鍵，仍受通訊基礎設施和數位轉型支撐，得以維持其韌性。終端產品如汽車、工業、雲端等需求持續不輟，亦為產業長期成長動能提供結構性支撐。加上日新月異的科技創造更多功能，單位矽含量也因此增加，產業著眼於成本綜效，推升對大尺寸晶圓的需求。環球晶圓透過擴增現有產能及興建新廠的雙軸擴產策略，積極布局先進製程使用的大尺寸晶圓及化合物半導體，其在產品光譜的佔比將大幅提昇，產品組合亦更加優化，環球晶圓藉此得以迅速掌握終端科技創新商機、更進一步擴大領先優勢。

關於為半導體產業提供補助的美國CHIPS法案，該法案已於7月28日美國國會參眾議院雙雙表決通過，拜登總統預計將於下週簽署。該法案包括520億美元的補助金和240億美元的4年25%稅收抵免。環球晶圓正積極參與這項計畫並有望獲得補助，環球晶圓日前宣佈將於美國德州謝爾曼市(Sherman, Texas, USA)興建當代最新12吋矽晶圓廠，此處亦為其專精於8吋磊晶美國子公司GlobiTech的所在地。