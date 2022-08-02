美國眾議院議長裴洛西傳今晚抵台，但對岸動作頻頻，國內也傳出有人要在機場放置炸彈，對此，台北市副市長黃珊珊2日表示，不管哪來都是客人，會好好接待，台北市會做好維安，歡迎對國家友善的任何意見，不必要的恫嚇也不能輕忽，「不要特別挑釁，也不要過度緊張」。

黃珊珊2日出席夜市打牙祭受訪時表示，台北市政府站在維安立場，要保障來台者安全，「裴洛西議長非常資深，是我很景仰的從政前輩」，30幾年的公職生涯，也會代表某一部份意義，中華民國是主權獨立國家，有權利有信心跟全世界來往。

黃珊珊強調，不管哪來都是客人，會好好接待，台北市會盡量做好維安，但以國際局勢來看，必須顧及國家立場，歡迎對國家友善的任何意見，都可接受，不必要的恫嚇也不能輕忽，審慎為之，「不要特別挑釁，也不要過度緊張」。

有政黨發消息表示，今晚要包圍裴洛西下榻的君悅酒店抗議，北市維安會不會有應變作為，對此，黃珊珊表示，台北市政府會依法行事，可以表達意見，會保障言論自由，但不可影響社會秩序，至於部署多少警力，她則表示，依照實際需要部署警力，台北市政府不會輕忽任何需求。

媒體追問裴洛西來台，台海局勢恐升溫，會否影響年底選情，黃珊珊說，任何事情都會影響選舉，但不要去製造各種衝突，台灣人只希望和平穩定、經濟繁榮，在這前提下，和平最重要，該回到民生至上，「每天搞抗中保台，意識形態對立，都是沒必要的」。

此外，北市目前有兩例新冠BA.5變異株，目前掌握狀況如何，黃珊珊指出，BA.5變異株都會在入境時抽檢，只要是台北市的中央通報的，都要做基因定序，通報到北市都有疫調跟匡列，了解接觸狀況，目前中央通報都還在控制範圍，現在看應有感染到社區，現在高度緊張。