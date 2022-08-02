中央氣象局2日13時10分對台中市發布豪雨特報，依據情資顯示，此次熱帶低壓影響時間將持續至週四。台中市水利局為因應此熱帶低壓影響，於13時30分開設三級應變中心，提醒民眾外出除攜帶雨具，也要留意雨勢及陣風。

水利局長范世億表示，熱帶低壓籠罩易產生強烈的熱對流，且易發生強降雨，截至13時30分，台中市大里、石岡、太平、東勢、和平、霧峰等區時雨量已達大雨等級。

水利局已提前提醒區公所，強降雨發生突然，為確保用路人安全，如有積淹水情勢發生，務必協調轄區派出所協助進行交維管制。

水利局指出，台中市中興、五張犁、后溪底、車籠埤、湖日等5座抽水站輪值人員已進駐待命應變，同時已備妥防汛資材、移動式抽水機，並同步通知29區公所於即刻起進行沙包發放作業，民眾如有沙包領用需求，可向鄰近區公所領取。

水利局提醒，受氣候變遷影響，常有突如其來的豪大雨造成嚴重災情，提醒市民若遇淹水或水利設施災情，可撥打119或04-22289111(分機53031~53042)專線通報，市府將立即派員搶修，民眾也可於手機或平板裝置先行下載「台中水情」APP，以利隨時掌握各區水情，市府也將加強防災通報，維護民眾安全。