82歲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）進行亞洲行，已陸續拜會新加坡、馬來西亞等地，預計台灣時間2日晚間抵達松山機場，此舉讓不少輿論擔心可能會造成兩岸軍事關係緊張，更有網友拋出議題「你同意延長兵役至一年嗎？」對此，有自稱連長的人回應，認為「兵役3年最好」，雖然有不少人點頭認同，但也有過來人認為，兵役時間的長短根本不是重點，怒嗆連長「嘴砲王」。

日前有網路媒體報導，總統蔡英文於7月中下旬的總統府國防軍事會談中，拍板義務役役期延長為一年，預計在明年中公告，並於2024年總統大選後正式上路。國防部昨（1）日反駁，該媒體所述並非事實，全案還在蒐集各界意見研議，目前尚未定案。

當兵役期在網路上引發熱烈討論，原PO在《PTT八卦板》發文表示，「連長我啊，那個時候當兵可是要3年，後來我兒子變成1年，再後來居然變成4個月」。隨著服役時間逐漸縮短，原PO認為當兵也變成眾人嘲笑的職業，因此他忍不住好奇詢問網友意見，「你各位啊，贊不贊成增加役期？」更直言，希望可以恢復成3年役期。

貼文曝光後許多網友紛紛留言表示，「應該改成5年」、「1年勉強同意，3年非常同意」、「同意，要回溯之前沒當滿的人」、「本來就該這樣，4月有夠X爛」、「同意啊，4個月是訓練什麼東西」、「雙手雙腳贊成」。

不過，也有網友認真提出見解，認為重點不是當兵役期的多寡，而是要保持戰力以及應變能力，開戰時才不會措手不及，「下基地演訓次數才是重點，不然掃地割草三年也沒用」、「掃地是練個屁啊，掃一掃就會有體能喔？」、「一堆嘴砲王，沒體能練戰術戰技是有用喔」。