美國眾議院議長裴洛西2日晚間抵台，外傳她將下榻君悅飯店，民進黨台北市議員王閔生稍早在忠孝東路／基隆路交叉口、市府轉運站對面的LED戶外看板，寫上「歡迎裴洛西議長訪台」。王閔生說，希望有機會能讓裴洛西看到這面看板，讓她知道台灣人非常熱情歡迎她來。

王閔生說，裴洛西訪台行程若為真，將創下美國有史以來最高層級的政治人物造訪台灣，代表台美關係更上一層樓。既然議長要來，當然要展現台灣人的熱情，因此特別張貼這樣的廣告看板，讓裴洛西知道台人誠摯歡迎她到台灣拜訪。

王閔生指出，會選擇這個地點，是因為消息傳出裴洛西可能會在君悅飯店下榻，而這個路口離君悅飯店不到1公里，如果有機會的話，希望她會看到這面看板。

至於是否擔心大陸軍事動作將影響綠營選舉，王說，大家都希望台海和平，也不希望這段時間有什麼擦槍走火的事情，「美國或是中國既然是世界大國，應該都很有智慧處理這件事情。」

王強調，裴洛西來台，單就台美關係來講是非常好的現象，台灣跟美國繼續保持高度的交流，這是好事情，相信大陸應該也不會有過度反應。