響應新北市好日子愛心大平台，台北市世界華人工商婦女企管協會結合行動村里公益平台，捐贈內含白米、麵條、罐頭等民生物資的區里平安箱200箱給新北市，由社會局長張錦麗代表受贈，將提供深坑、石碇、三芝、平溪、雙溪和貢寮等6區，由里長評估發放給有需要的弱勢民眾。

世華企管協會長石瑞媛表示，世華長年熱心公益，不分地域和種族，台北世華去年捐贈一萬個醫療口罩予台大醫院，也捐贈28床醫療床給花蓮的醫院；今年初於大安森林公園響應總會全球串聯的捐血活動，捐出熱血500袋。

石瑞媛說，她上網發現，新北市好日子愛心大平台利用創新的科技，結合數位社福，讓想行善做公益的個人或企業團體更加的方便，因此理監事決議從台北來新北響應，捐贈區里平安箱，以資助偏區的弱勢民眾。

社會局長張錦麗表示，新北市由於幅員遼闊、城鄉差距大，偏區民眾採買日常生活物資較為不便，且近2年因疫情及國際情勢影響，萬物齊漲，弱勢家庭生活更受衝擊，非常感謝台北世華工商婦女企管協會姊妹們的愛心。

張錦麗也提到，新北市社會局從2016年開辦區里平安箱計畫，由行動村里公益平台直接寄到里辦公處，讓在地里長即時發放予弱勢民眾，6年來已發放7400箱，受益人次超過1萬1000人。