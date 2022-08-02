牙齒的日常保健很重要，需定期做檢查與清潔，才能預防出現牙齒問題。黃昱衡醫師表示，進食後30分鐘，嘴裡會產生牙菌斑，若沒有及時清潔，就會形成牙結石，有些人認為牙結石問題不大，因此不予理會，但放任牙結石不處理，未來容易出現牙齦發炎、牙周病等問題，嚴重還可能面臨拔牙。

黃昱衡醫師在臉書粉專「沐光美學牙醫診所」表示，當進食後30分鐘，嘴巴裡就會產生牙菌斑，若是未及時清潔，細菌就會鈣化形成牙結石，不少人認為問題不大，多半選擇不予理會，但不處理牙結石，容易出現牙齦發炎、牙周病等問題，還有可能導致「牙根外露」，牙齒會變得很敏感，嚴重還可能面臨拔牙。

而且口腔內形成牙結石，靠刷牙是無法清除的，有些人會使用尖銳物品剔除結石，但這種行為非常危險，一不小心就可能破壞到牙齒、口腔黏膜，甚至誘發牙周發炎，黃昱衡醫師提到，曾有病患向他分享，可以喝烏醋或使用堅硬異物摳除，但這會加速牙齒損傷或酸蝕，結石問題依舊沒有解決，交給專業牙醫才能真正卸下結石。

黃昱衡醫師也提醒，牙結石滋生增長的階段，會釋放出傷害牙周的毒素，積累越久，對齒槽骨危害就越大，因此在給醫師檢查牙齒時，除了解決牙結石問題外，牙醫師也會進行全口洗牙和局部牙周處理，改善整體的口腔狀態。