家中可愛的意外訪客！有網友日前發現家中廚房櫃子下方露出1個動物小頭，仔細看是隻成年穿山甲，他之後將穿山甲趕到牆角，抓起後拿到外頭野放，照其他網友紛紛直呼好可愛，笑說「阿嬤養的穿山甲」、「好壯好可愛」，也有網友提醒要注意附近是否有野狗，狗經常咬傷野生穿山甲。

該名網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他的父親日前突然衝上樓對他說，廚房出現1隻「超大隻成年穿山甲」，照片中該穿山甲躲在櫃子下方露出頭，原PO之後將穿山甲趕到牆角，巨大的身軀曝光讓全家傻眼，後來原PO觀察穿山甲並無外傷，應該只是誤闖進家中。

網友發現家中廚房櫃子下方露出小頭，仔細看原來是隻成年穿山甲，他之後將穿山甲趕到牆角，抓起後拿到外頭野放，照片曝光其他網友紛紛直呼好可愛。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友說，他的家人後來把穿山甲趕到牆角後，通報村長協助抓捕，村長帶了1個超大水桶把穿山甲裝進後，提到外頭野放，穿山甲就一路往駁坎下草叢堆跑去，結束了當晚的奇遇，他事後發文說「前陣子才看到有版友家裡誤闖穿山甲，這次換我家也來一隻」。

其他網友紛紛留言「還能在看到許多完整尾巴的穿山甲真不容易，有些不是被野狗咬斷尾，就是被玩死」、「感謝你們的善心啊，曾經在路邊有看過被扒鱗片的穿山甲，很心疼」、「野放時一定要遠離浪犬群，在台灣穿山甲最大的敵人是浪犬」、「阿嬤養的穿山甲」、「太萌了啦，本來想說他會不會捲起來」、「好壯好可愛」、「媽，我可以養嗎」、「好可愛的小傢伙」。