女星吳婉君是八點檔的熟面孔，在近期加入《一家團圓》，親民的吳婉君也不吝嗇分享拍戲和生活日常，她稍早就在網上分享一系列比基尼照，不只解放傲人美胸，轉身只有比基尼綁帶，白皙美背超養眼，但吳婉君卻被網揪出褲子吊牌沒剪，她哭笑不得直呼：「我知道我吊牌沒拆啦」。

吳婉君在網上曬出一系列比基尼照，放送福利說：「下雨了，我來給你們陽光」，照片中，吳婉君身穿綁帶泳裝，不只解放傲人美胸，轉身還只有比基尼的綁帶，讓她白皙美背和刺青全都露，畫面讓網友大飽眼福，不過吳婉君沒穿泳褲入鏡，而是選穿牛仔熱褲，讓她蠻腰更顯纖細，吳婉君也表示：「難得穿短褲很顯瘦」。

不過，吳婉君卻被網揪出褲頭冒白色吊牌，紛紛留言問：「褲子吊牌沒拆嗎」、「我發現！婉君姊姊的褲子標籤沒撕掉」、「褲子的標籤沒剪？」還釣出吳婉君哭笑不得直呼：「我知道我吊牌沒拆啦」，還放飛自我說：「褲子標籤沒拆是一種另類的特色」，幽默發文逗樂網友。

吳婉君在《一家團圓》一開始飾演刁蠻任性千金，後來角色洗白成溫暖大姊，並和黃玉榮配對，而吳婉君在現實生活中，個性直爽、心眼誠實，她日前也坦承目前有位新交往的圈外男友，其他細節則避而不談。