雲林縣口湖鄉蚵寮學堂成立20多年，陪伴無數學生求學之路，近期開辦樂齡學習中心，但7月31日深夜火警，學堂內設備付之一炬，學堂負責人陳玉釵欲哭無淚，等待有緣人協助重建學堂。

口湖鄉蚵寮學堂創辦20多年，免費提供偏鄉地區學童課後照顧及輔導，近年來加入樂齡學習中心，提供社區長者的社區關懷與供餐，陳玉釵在學堂內忙進忙出，樂此不疲，但7月31日深夜，學堂傳出火舌，學堂內的電腦、冷氣等設備付之一炬。

雲林縣消防局指出，現場燃燒面積15平方公尺，起火原因待釐清。

陳玉釵今天接受中央社記者電訪時表示，學堂內老的老、小的小，自己日前才動手部手術，根本無力重振學堂，再看到學習和空調設備毀損，只剩數張課桌椅，學堂重建經費沒著落，她欲哭無淚，只盼有緣人可以伸援手協助。

陳玉釵指出，如今學堂毀了，樂齡學習中心暫停，學生的假日輔導取消，現在希望社會愛心協助重建學堂，期能在開學前完成整修，讓學堂持續運作。

雲林縣府教育處長邱孝文說，樂齡學習中心將另尋他處開辦，如果學堂9月後無法恢復運作，教育處也會協助學生尋找課輔地點，讓學生安心求學。（編輯：卞金峰）1110802