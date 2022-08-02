3年共兌領5萬9203張發票，詐領金額近1600萬，近日該案負責兌獎的張姓、林姓成員被依取財輕判拘役20日，引發民眾譁然。（本報資料照片）

2019年彰化地檢署聯合財政部中區國稅局，破獲國內首宗發票詐騙，嫌犯透過虛設加水站公司，買進數千萬張空白發票，再依中獎號碼開立不實發票四處兌獎，3年共兌領5萬9203張發票，詐領金額近1600萬，近日該案負責兌獎的張姓、林姓成員被依取財輕判拘役20日，引發民眾譁然。

這起案件發生在2019年，當年財政部中區國稅居接獲超商店員通報，常有特定民眾拿著多張中獎發票兌獎，而每張中獎的發票都來自某自動販賣機經營加水站公司所開立，而每張發票申報銷售額都僅有1、3元左右，認為有鬼因此通報。

國稅局進一步調查，利用「國稅管理運用稅務系統」大數據分析，發現共有7家公司行號出現類似異常情事，認為有集團操作，通報彰化地檢署「租稅犯罪查緝平台」聯合偵查而破獲該犯罪集團。

該詐騙集團以34歲曾男、33歲盧男為首共12人的犯罪集團，虛設7家加水公司，一共累積兌領5萬9203張發票，詐領金額高達1596萬5800元，檢警搜索傳訊主嫌與成員共12人，訊後依違反組織犯罪條例、商業會計法及洗髮加重詐欺等罪前起訴。

該集團同年光7、8月就斥資24萬4800元購買170萬張空白發票，加上營業稅成本約30萬餘元，光這一次的發票就詐領了220萬元的發票獎金，獲利驚人；法官審酌林男、張男都以詐術向財政部詐領統一發票中獎獎金，侵害國家財產法益，有害公共利益，諭知易科罰金的折算標準，裁處拘役20天。

由於該集團犯罪成員僅被輕判拘役20日，引發社會譁然，彰檢襄閱主任檢察官葉建成表示，該集團犯罪手法、分工十分縝密，近日遭判決的張姓、林姓成員，為負責領獎的車手，以超商兌獎並抽佣金，犯罪所得均自動繳回；至於其他集團成員則仍在審理中。