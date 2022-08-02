嘉義市長青園銀髮健身俱樂部，長者運動健身。（嘉義市衛生局提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市精忠新城銀髮健身俱樂部，長者運動健身。（嘉義市衛生局提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市目前已開辦4處社區型銀髮健身俱樂部，而精忠新城及長青園將銀髮族健身的樂活製成短片，獲得衛福部國民健康署競賽的佳作獎，市府衛生局表示，今年再增加籌設2處，分別在西區不老活力中心、東區運民運動中心。

市府衛生局表示，為鼓勵長者運動維持肌肉耐力，保持行動力，預防及延緩失能，2年前在長青園設立嘉義市第1座銀髮健身俱樂部，屬於機構型健身俱樂部，長青園的住民及學員回響熱烈。

去年及今年再爭取到中央前瞻2.0經費，在精忠新城、嘉創中心、西門教會陸續開辦銀髮族健身俱樂部，有專人輔導長者健身及負責營運管理，今年9月、10月西區不老活力中心（原友愛路保智大樓）、東區國民運動中心也將開設。

市府衛生局祕書林秀猜指出，銀髮健身俱樂部需要至少60平方公尺的基地空間，並配置人員輔助及管理，開辦費用有中央補助100萬元及市府配合款，想開辦的社區歡迎提計畫，由該局協助爭取。

林秀猜說，銀髮健身俱樂部開辦以後由主辦單位自行營運，為了永續營運，可酌收費用，目前精忠新城向使用者收取月費200元及保證金500元，長者用負擔得起的花費來健身保持活力，值得鼓勵家中的長輩就近到俱樂部健身。

市府衛生局長廖育瑋表示，台灣人口老化又快又急，今年6月全國高齡人口比率17.13％，嘉義市17.3％，愈來愈逼近2025年「超高齡社會」，銀髮健身俱樂部是專為長者設計，科技化運動設備，環狀運動方式訓練肌力、肌耐力以及柔軟度等，希望讓長輩老得慢、病得少、活得好。