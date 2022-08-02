開發金今（2日）遭金管會重罰2千萬，董事長張家祝遭停職6個月，並罰總經理龐德明調降每月月薪30%，為期三個月，主要原因是大股東辜仲瑩等人，並未於開發金控及其子公司任職，但長期以來均有人員向其報告或請示業務及人事之情事，且金管會祭出三道紅線後仍再犯，讓金管會再度祭出重懲。

金管會發布新聞稿指出，開發金出現未完善建立內部控制制度的缺失，同時未完善建立該公司及子公司於符合公司治理原則下與大股東溝通之作業機制。開發金及其子公司將財、業務等資訊陳報或請示大股東辜○○之秘書再轉陳辜○○、或將資料提供邱○○及余○○等非經董事會委任為具權責之人，且相關涉及之人員廣泛。

金管會指出，相關人員於處理子公司與轉投資事業間之租約議定過程存有利益衝突情事。開發金控核未完善建立兼職人員於處理兼職事務時之利益衝突迴避原則及管理機制。

金管會重罰開發金2,000萬，並停止董事長張家祝執行董事職務6個月，並依規定命開發金控調降龐總經理每月月薪30%，為期3個月。

金管會表示，依公司治理之精神，公司大股東如對公司之經營決策有意見，應透過其代表人(即董事)於董事會上妥為表達，並經由董事會充分討論後，作成最終決定，不宜逕與經理階層人員討論或指示公司業務決策及營運活動。

金管會再次呼籲，金融機構經營以社會大眾之信任為基礎，落實公司治理尤為重要。為謀求國內金融機構公司治理制度之健全發展，建立金融機構營運之良好法制環境，銀行公會刻正研議國內金融機構公司治理法制規範之精進作法，期盼能建立金融機構據以依循之規範，優化國內公司治理環境。