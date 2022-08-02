美國眾議院長裴洛西即將訪台旋風，引發外資賣超台股擴大至196.5億元，累計近兩天共計賣超267.65億元。今年至今外資大幅賣超台股達9852.6億元。台北外匯經紀公司，新台幣匯價在下午3點以後，開始出現央行調節力道，新台幣匯價重回「29」字頭，以29.996元收盤，小貶1.6分，成交量為14.1億美元。

匯銀分析，週一美國公布的7月ISM製造業PMI下滑至52.8，高於預期的52，跡象顯示供應吃緊的情況正在緩解。此外，其項下價格指數自前值78.5 大幅降至60，暗示通膨可能已經觸頂。一旦通膨觸頂，FED升息速度就有機會放緩，而美元強升也將出現轉變。

今天市場擔憂裴洛西旋風引發台海關係緊張情勢升高，加上外資股利大舉匯出，美元兌新台幣早盤升破30元整數關卡，而當匯率升破30元整數關卡，出口商陸續拋匯，下午盤央行再進場調節，使美元漲幅收斂，新台幣匯價最後收盤重回「29」字頭。