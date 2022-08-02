中國大陸從去年開始針對輸銷至中國大陸之食品提出新規範，糕餅全國聯合會收到衛生福利部食品藥物管理署公文通知後，即發佈請糕餅烘焙業者提早因應，業者也都遵照規定至衛生福利部食品藥物管理署「輸銷中國大陸食品生產企業推薦註冊專區」填報註冊。

中國海關總署官網，產品類別「餅乾、糕點、麵包」項目中，台灣糕餅及食品產業有數十家業者呈現「暫停進口」狀態，經調查，部份糕餅烘焙業者從去年中國大陸提出新規範起，為避免受單一通路影響，已逐漸開始減少出口至大陸市場，分散通路至東南亞、美國等受到的影響較小;部份業者中國大陸市場還是佔一定比例，目前銷往中國大陸的產品，上週有順利出貨，本週部份廠商已停止生產訂單，待時機明朗後再作後續生產作業。

糕餅公會表示，調查部份業者，業者表示突然被停止出貨很錯愕也很無奈，期盼能盡速恢復正常，也期盼政府能協助糕餅食品業者媒合其他國際通路，分散市場，減少風險來因應，以求生存與發展。