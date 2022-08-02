劉青雲暌違11年再與導演韋家輝合作默契依舊。（華映提供）

金馬影帝劉青雲近日為主演警匪動作片《神探大戰》與導演韋家輝一同接受台媒視訊訪問，片中有大量高難度的動作戲，現年58歲的他依舊很能打，「對我來說都還可以，雖然有受一點傷，但不太嚴重，沒事」，其中有場跳河的驚險戲碼，親自上陣的他表示「對我來說不太危險，但因為穿很多衣服，水流又很急，沒有在水裡拍過，感覺很新鮮」，導演韋家輝也補充不是靠特效合成，「一直煩惱要怎麼拍，最後還是決定用真的河，大概拍了5、6次」。

這次飾演一位思覺失調的前警探，劉青雲透露拍攝前沒有劇本，所以沒機會做角色功課 ，事先靠自己想像再與導演溝通完成演出，也沒特地找類似案例，「怕參考的話會把自己帶偏，真正拍攝就會很難回來，只有先找到一些感覺，但也沒抓太緊，因為這樣反而會演不出來」，導演韋家輝則分享「在香港拍戲不會有太詳細的劇本，因為有太多突發狀況，很多都是即興演出，所以有時候演員自己連怎麼死的都不知道」，一旁的劉青雲聽到後也點頭附和，搞笑喊「我只知道什麼時候放飯」。

劉青雲繼杜琪峰、韋家輝共同執導《神探》後，時隔15年再度飾演神探，是否會有被比較的壓力？他表示「我是不喜歡帶著太多壓力在身上，會去想以前《神探》多好之類的，因為那是過去，我要面對的是今天的工作」，而這次在片中常陷入自我對話，幾近瘋癲，他笑說瘋狂的一面「要問老婆才知道」，也透露私下其實跟片中大不同，「我這個人其實比較平淡，不演戲的時候就喜歡簡單」，但不是個脾氣很好的人，開玩笑說「但也不會常常發脾氣，一年只會發2次，每次6個月」。

該片也是劉青雲暌違11年再與導演韋家輝合作，2人皆表示本來還有點陌生，但一開拍就很神奇地立刻回到10、20年前拍片的默契。至於拍攝過程是否曾意見分歧，劉青雲再度笑說「所有危險的動作我都不同意，但還是得尊重導演最後的決定」。另外，提到片中飾演女警的蔡卓妍（阿Sa），劉青雲也大讚對方神凍齡，「開工一看到就覺得怎麼都沒變」。《神探大戰》本月19日在台上映。