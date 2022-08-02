統一獅隊胡金龍1日確診新冠肺炎，今天拉上林安可替補，他也立刻被排進先發打線，將擔任指定打擊，總教練林岳平也提到蘇智傑的近況，目前他整體狀況都沒問題，但他要歸隊一軍有條件，「一定是要能守備。」

林安可3月在自辦熱身賽不慎受傷，造成右手手掌鉤狀骨骨裂，動刀後3個月後在二軍出賽，但上月14日一軍復出首戰打到一半就提前退場，林安可在明星賽時表示，當時手是有點震到，目前都已經恢復正常。

而昨天胡金龍確診，獅隊決定由林安可替補，今天也會先發出賽，將擔任指定打擊的工作。至於「外野三帥」之一的蘇智傑在4月初因自打球造成右膝髕骨受傷，近期也開始在二軍出賽，「餅總」表示，蘇智傑打擊、跑壘、守備目前都沒問題，主要是要看他腳的承受度是否能夠負擔較長的比賽。

林岳平指出，上周蘇智傑在二軍主要是擔任指定打擊，原本這周球隊課表安排他要守備，如果他能順利完成二軍賽事就有機會在下周歸隊一軍，不過今天二軍賽事因雨延賽，「原則上下周回來應該是沒問題。」不過蘇智傑要回到一軍有個先決條件，餅總說：「他一定是要守備，一定要能守備才能上一軍外野先發出賽。」