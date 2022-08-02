生活中發生的大小事，都可能影響情緒的變化，不過有些人情緒波動大，可能上一秒還開心大笑，下一秒就生氣暴怒，令人難以捉摸，命理網站「星座巫師」分享，白羊座、巨蟹座、雙子座、水瓶座的人情緒化嚴重，脾氣一來就容易失控爆走，根本攔不住。

▎白羊座

白羊座的人脾氣一向不好，只要覺得不爽就會直接大發脾氣，旁人根本攔不住，所以經常跟他們相處的人都會覺得他們的脾氣說來就來、情緒化嚴重，不過他們的情緒來得快去得也快，發完脾氣後又會像什麼事都沒發生一樣，照常與旁人有說有笑。

▎巨蟹座

巨蟹座的人平時太為別人著想，做什麼事都會站在別人的角度思考，導致平時內心壓抑了很多情緒，當事情累積到一定的程度，他們的情緒就容易因為一些小事而引爆，所以在旁人眼中，他們是情緒化相當嚴重的星座。

▎雙子座

雙子座人如其名，有著兩種性格，而且他們可以在兩種性格之間隨時切換，讓人難以捉摸，特別是有人跟他們搶心愛東西的時候，他們特別容易情緒暴走，突然間就翻臉不認人，雖然不會像白羊座一樣隨時隨地爆走，但他們突如其來的情緒化也同樣讓人難以忍受。

▎水瓶座

水瓶座的人隨性灑脫，說話做事都得隨著自己的心情，想做什麼就做什麼，他們覺得每個人都是獨立的個體，沒有必要為了他人的感受約束自己，因此他們不會在乎別人的看法，也不會刻意掩飾自己的情緒，對旁人總是忽冷忽熱。