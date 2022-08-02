女星薔薔因直率作風受到觀眾歡迎，年初她拓展事業版圖，宣布創立工作室自己當老闆，還大膽吐露有意進軍「八大行業」，但先前卻在社群透露看錯人，一名曾一同共事過的友人，藉她的名義招搖撞騙，對方亂接工作甚至跟她要錢等，讓薔薔忍無可忍拍了30分鐘的影片，踢爆對方惡行，而她昨天(8/1)又po文抒發心情，坦言這幾天雖心情較平復，但內心仍很受傷，不禁想了很多，「過去那些日子的我，是什麼樣子？」。

經過幾天沉澱，薔薔昨天在臉書發文，再提遭到朋友背叛的心情，對於被10年好友當作搖錢樹，她坦言因此事而回頭思考過很多，「如果自己曾經最相信的人們的真面目是這個樣子，那過去那些日子的我是什麼樣子？」，是否也因看不清而遭到利用誤會，甚至傷害了很多人或事，「我真的很後悔也很難過」。

而事情已經發生，薔薔相信走到現在，「這些全是我必須自我承擔的後果，這些苦難和打擊給我的殘酷現實，是老天讓我看清自己缺點和弱點最大的禮物」，她反倒感謝老天爺對她的憐憫，還讓她遇見許多願意伸出援手的貴人，教導她如何調適面對，「我很幸運在年輕短時間裡經歷這些，以防造成日後對人生更大的後患損傷」。

但薔薔表示，這件事對她來說真的很痛，可自己不能因為痛，就逃避而陷入無限輪迴，畢竟「能真正打倒自己的不是別人，而是自己的心態」，她立誓一定排除這些困難再站起來，並深深記取教訓且反省，來從中學習，「經過大風大浪跌過跤，勇於面對關卡，品嚐苦澀，調整心態，吞下承擔，才能成就更強大的自己來協助更多的人」。