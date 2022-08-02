台北市長柯文哲過去曾公開表達，雙北將合力爭取申辦2030亞運，但卻錯過2030亞運的申請日程，近期北市府再次爭取2038亞運主辦權，將從北士科規畫到社子島和關渡，斥資近700億元建置比賽場館；北市體育局長李再立表示，7月22日已提交申請意願給教育部。

體育局今赴議會教育委員會工作報告，議員王鴻薇詢問亞運進度；李再立表示，亞運通常會在舉辦前8年受理主辦申請，北市府7月22日已向教育部表達，台北市想要申辦2038亞運的意願，雙北未來也可能合作，爭取亞運主辦權。

李再立說明，將會在士北科的西基地蓋一個室內250公尺的自由車場，以及室內田徑場和11人次的足球場，預估經費為25億，最快將會在2027年完成，主要是希望在2027年全國運動會啟用，讓選手可以有比賽場地。

至於社子島的部分，李再立指出，規畫建置一個國際標準的游泳池和跳水池，也會有激流輕艇的場地，並結合社子島中央河道，辦水域活動，串聯碼頭和基隆河，預估經費為38億，但因社子島開放案仍在內政部評估，細部規畫仍需等內政部同意開發案後才會開始。

最後是關渡運動公園，李再立說，5公頃以上的公園，建蔽率為12％，有考慮將場地變更為體育用地，建蔽率就可達40％，但討論後決定維持自然型態，將建置2個400公尺的田徑場，而主運動場則規畫可容納6萬人座位。

李再立說，也會在捷運外牆規畫攀岩設施，並蓋一個綜合體育館、體操館和柔道跆拳等場館，以及實驗式足球場，足球場同時還可以當作是射箭場地，預估經費為150億，但因土地徵收問題，最終將斥資500億。

李再立分析，2010年的廣州亞運，花費244億；韓國亞運，花費260億；雅加達花費600億；但每個國家不同，目前要規畫盤點蓋場館，來達到國際的標準；若成功爭取主辦權，不管下任市長是誰，相信都會支持。