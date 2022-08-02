美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計今（2）日晚間抵達松山機場，沒想到今早代表民進黨參選桃園市長的林智堅在接受媒體訪問時直言「裴洛西議長一到台灣，就會來到桃園」，這讓「宅神」朱學恒狂酸「論文要自己寫，才不會時常講錯唷」，引發討論。

對於裴洛西來台，林智堅今日在接受媒體訪問時表示，「我們非常高興裴洛西議長用行動來訪台灣，我們歡迎也感謝，裴洛西議長不畏懼中國大陸威脅打壓，來到台灣，這可以展現出美台關係堅若磐石」，結果下一秒林智堅卻爆出「大家也知道，桃園是門戶第一站，所以裴洛西議長一到台灣，就會來到桃園」，此番言論一出，立刻引爆議論，許多人開始狂酸林智堅。

朱學恒先是在臉書上表示「其實不是喔，人家是降松山機場喔，所以說論文要自己寫，才不會時常講錯唷」；資深媒體人黃揚明也說：「小智的幕僚都沒提醒裴洛西專機是降落松山機場嗎？」國民黨台北市議員徐巧芯也不敢置信表示「全台最草？抄人的自我發揮」。

許多網友看完後也紛紛留言直呼「小智應該要好好整頓幕僚，狂出包，連正確的資料都沒有提供」、「這保證百分百是原創，因為自我發揮才能講錯」、「是裴洛西搞錯了，不可能是小智說錯」、「先搞球場，再搞機場」。