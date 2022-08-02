凌華(6166)周二召開法說會，單季每股盈餘2.02元，改寫2010年第三季的1.69元以來的歷史新高點。公司今年下半年營運成長動能持續，主要在於現有訂單的加速出貨，下半年毛利率可望持平，新事業投資方面前景可期，投資虧損將逐步縮減，而針對升息、通膨、物料上漲，公司也審慎面經濟環境對成本的影響，將保守看待投資與庫存管控。

凌華第二季營收27.88億元，年增23.33%、季增8%；營業毛利10.94億元，季增28%，毛利率39%，季增6個百分點；稅前淨利4.88億元，季增538%；稅後淨利4.38億元，季增765%、年增5.5倍，單季基本每股盈餘2.02元，改寫2010年第三季的1.69元以來的歷史新高點。

凌華第二季毛利率提升，主要是因為原物料缺貨、交期長，而掃貨調漲反映成本的價差高，價格因素緩解，但預估第三季、第四季毛利率可望與上半年差異不大。上半年接單/出貨比值(B/B Ratio)1.1，符合預期甚至高於。

凌華上半年營收53.69億元，年增23%；營業毛利19.50億元，年增17%；毛利率36%，年減3個百分點；稅前淨利5.64億元，年增669%；稅後淨利4.89億元，年增609%，基本每股盈餘2.25元，較去年同期的0.32元大幅成長。

上半年缺料關係，凌華聚焦大客戶出貨，美國年增34%、占整體營運35%；歐洲年增40%、占整體營運20%；亞太年增20%、占整體營運27%；大陸年增2%、占整體營運17%。上半年聚焦客製化產品出貨及AI應用標準品，AI專案也急起直追，可望成為未來新動能亮點。

凌華營運報告，董事長劉鈞表示，今年下半年營運成長動能持續，主要在於現有訂單的加速出貨，而大陸上半年受封控影響，以亞太及大陸成長動能可望較為明顯。公司產品成長動能，新的成長在於AI以及系統類產品，面板系統類標準產品也將於下半年上市。

新事業投資方面，機器人、自駕都可期，新事業投資ZettaScale(JV with TTTech Auto)以及FARobot(JV with Foxconn)產品技術及市場推廣按計畫開展。投資虧損逐步縮減，前景可期。

劉鈞也提到，營運越來越上軌道，成長動能也清晰，下半年，甚至2023、2024年營運可期，在新事業、本業、友達合作綜效上，公司三件是發力，可望繳出好成績單。目前料況短缺較緩解，緩解看得到，但尚未明顯表現在成本或供貨交期，預計交期改善於2023年較為顯著。而升息、通膨、物料上漲的難題橫行，公司審慎面經濟環境對成本的影響，將保守看待投資與庫存管控。