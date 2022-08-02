金門地區今（2）日新增143名新冠確診者，累計9968例，約占常住人口15.00％。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門地區今（2）日新增143名新冠確診者，累計9968例，約占常住人口15.00％。縣府鼓勵滿6個月至5歲嬰幼兒預約接種莫德納疫苗，以提升防疫保護力。

金門縣流行疫情指揮中心指出，統計至昨（1）日止，滿6個月至5歲（未滿6歲）嬰幼兒接種莫德納COVID-19疫苗，累計人數67人，為降低染疫重症及死亡風險，鼓勵家長帶幼兒前往接種疫苗，以提升嬰幼兒防疫保護力。

縣府表示，目前金門醫院及各鄉鎮衛生所已加開預約施打嬰幼兒莫德納疫苗門診，提醒家長欲前往施打前，先電洽金門醫院健兒門診（電話332875）、金城鎮衛生所健兒門診（電話325059）、金湖鎮衛生所健兒門診（電話336662）、金沙鎮衛生所健兒門診（電話352854）、金寧鄉衛生所健兒門診（電話325735）、烈嶼鄉衛生所（電話362078）確認，施打疫苗時，記得攜帶幼兒健保卡、兒童健康手冊等。

指揮中心提醒，嬰幼兒尚未能表達自身感受，請家長於接種後持續留意，常見副作用通常輕微，並於數天內消失，其中發燒一般約48小時可緩解，如有持續發燒超過 48 小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、活動力持續不佳等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。

另接種疫苗後28天內若發生疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，例如：胸痛、胸口壓迫感或不適症狀、心悸（心跳不規則、跳拍或 ＂ 顫動 ＂）、暈厥（昏厥）、呼吸急促、運動耐受不良（例如走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯）等，務必立即就醫，並告知疫苗接種史。