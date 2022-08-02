草屯鎮長簡景賢（左四）等人，2日表揚獲選全國百大青農的3位草屯鎮青農。（草屯鎮公所提供／廖志晃南投傳真）

行政院農委會「全國百大青農」選拔出爐，草屯鎮青農李倫德、江宗憲及洪浩軒在激烈競爭中脫穎而出，3人同榜登科創草屯鎮紀錄；鎮長簡景賢讚揚青農闢建無毒農園、創立品牌及行銷通路，並且推廣食農教育、致力公益活動，堪稱農民楷模。

李倫德是草屯青農聯誼會會長，更是第5代養蜂職人，生產的蜂蜜是全國性評鑑常勝軍，並且透過電商、實體通路行銷「蜂巢記憶」品牌。因應氣候異常等因素造成蜜源不穩定，李倫德與暨南大學及業界合作，研究管理蜂群、降低蜂群折損率、強化蜂群健康；並結合南開大學及業界，推動青農組織多元化行銷，開發伴手禮、參與假日市集拓展農產業。

江宗憲16歲就開始務農，迄今16年的從農經驗，反映在生產技術、病害防治、肥培管理、生產管理到建立生產技術SOP，強化分級包裝、增加產銷通路推廣優質農產品，並與家扶中心合作推動食農教育、參加公益義賣，成為傳統農業轉型典範。

洪浩軒從農後，先以輪作栽培美濃瓜、花胡瓜為主力，近年導入IPM病害綜合管理模式，逐漸轉入無毒栽培，創立「536無毒農園」品牌，擴增種植草莓、萵苣，並結合鄰近的埔茂花市，推廣六級化觀光農場，投入幼童食農教育、響應公益活動及老人綠色照護站，分享農業之美。

簡景賢指出，在農村人口逐漸老化之際，3位優秀青農獲得全國農業專家的肯定，也為農業注入活水，將來配合地方創生計畫，草屯鎮的農業相關產業，將會加碼再精進。