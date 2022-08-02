台中市大里區1家印刷廠為規避空汙費，短報原物料量，並排放有毒的甲苯、丁酮等廢氣，8年期間共短繳空氣汙染防制費1億1200多萬元，台中地檢署依違反《空汙法》、詐欺等罪起訴蘇姓老闆、林姓總經理與陳姓女會計等3人，並對蘇男、林男分別具體求刑4年、2年4月，對瑞新公司量處科罰1000萬元。

台中市大里區的瑞新公司主要從事凹版印刷，公司負責人是蘇男，並由林姓總經理營運管理、陳姓女會計負責銷貨應收帳款及申報空汙費等工作。

在凹版印刷製程中會產生甲苯，丁酮及揮發性有機物，瑞新公司已申請固定汙染源操作許可證，依環保法規，空汙費是依公司申報的製程揮發性有機物原物料使用量為計算基礎。

蘇男、林男及陳女等3人卻藉由低報原物料數量，達到短繳空汙費目的，陳女僅挑選出原物料進貨價格約在10萬至20萬元間的發票申報，由林男簽核轉帳傳票，自2012年4月至2020年10月間共短繳空汙費1億1268萬餘元。

瑞新公司在2017年至2018年間的實際年使用原物料量為溶劑331.624至360公噸、甲醇為17至21公噸、油墨為180至190公噸間，在2018年11月間仍以2014年取得的固定汙染源操作許可證所登錄的「溶劑年用量15公噸、甲醇15公噸、油墨140公噸」等不實資料申報而取得許可證。

案經環保署環境督察總隊中區督察大隊及台中市環保局分析相關申報資料查出有異，報請台中地檢署偵辦，檢調在2020年12月間搜索查獲，蘇男、林男及陳女都坦承犯行。

檢察官以瑞新公司為節省成本，產製過程排放大量廢氣，造成空汙範圍難以估算，又長期透過短報原物料手法，8年期間共短繳空汙費1億1268萬餘元，惡性重大，依違反《空汙法》及詐欺等罪起訴蘇男等3人。