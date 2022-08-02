Rain在劇中飾演擁有高超醫術的傲慢天才醫生。（八大提供）

Rain鄭智薰、金汎合作演出的奇幻醫療韓劇《幽靈醫生》，31日播出第3周收視再創開播後新高，不只拿下當日全台韓劇冠軍，更廣受25歲至49歲女性族群熱烈支持，以0.63的收視表現稱霸。劇中Rain的靈魂附身到金汎身上橋段，引起不少劇迷們熱烈討論，原本行為像大男孩的金汎，把Rain角色中的傲慢自大模樣，表情動作仿傚的唯妙唯肖，切換自如。

《幽靈醫生》劇情中描述面對緊急開刀病患的金汎，藉由Rain的附身，展現出神入化的開刀技術，讓醫院同事們稱奇，因而開始流傳金汎被靈魂附身的傳言。最新劇情進展將會揭露金汎其實在小時候，就能看到靈魂的存在，因此當Rain的靈魂來到醫院時，金汎已察覺到，只是他都故作鎮定裝傻。

在《幽靈醫生》的幕後花絮影片裡，看到金汎不僅要詮釋自己的角色，遇到附身情節則要立刻揣摩出Rain的眼神跟動作，因而開玩笑表示，感覺要拿兩倍酬勞才對，惹來現場一陣大笑。另外，有場戶外戲Rain和金汎躺在木板上對話，結束拍攝時，金汎發現手指不小心被木屑刺到，Rain馬上利用指甲剪幫忙拔掉，出手快狠準，不僅讓工作人員驚呼，連金汎都佩服Rain手巧，笑說：「不愧是車教授（Rain角色）！」