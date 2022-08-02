新北市長參選人林佳龍今參訪淡水清水祖師廟時表示，新北市在長者假牙補助不如桃園、基隆，稱已準備好政見，隨時都能上場和新北市長侯友宜辯論，新北市議員陳偉杰指出，新北市統籌分配款六都最低，曾在中央的林佳龍有幫新北爭過一毛錢，講過一句話嗎？呼籲林，不要一天到晚只會挑釁對手，請先把新北29個區跑好、跑滿，更不要「吃米不知米價」，只會開空頭支票。

陳偉杰指出，林佳龍老說：「自己是從中央來」，但林難道不知道新北市統籌分配款人均預算，已連續五年都是六都最低，人均分配款只有高雄的三分之二，新北市民才應該先問林佳龍，如何看待民進黨政府對新北的不公平待遇，民進黨沒把新北市民看成二等公民嗎？

陳偉杰並質疑，林佳龍強調一直在提出政見，但政策牛肉究竟在哪？除了臨時走馬看花才提出的裝假牙，那還是四年前蘇貞昌提出的，真正屬於林佳龍的政見其實是零！林佳龍用一個「大台北首都圈」的名詞來包裹，將原本想用在台北的政見複製貼上，就想套用在新北，是沒時間走完新北29個區，還是新北市政太多讓林佳龍來不及了解，這樣會不會太偷懶？

陳偉杰認為，林佳龍一天到晚挑釁對手，市民都知道他是為了拉抬聲勢，才拚命向侯友宜下戰帖，請林先把新北29個區跑好、跑滿，傾聽完市民的聲音和需求再來辯論，不要還不會走，就想要跳！