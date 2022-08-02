一名林姓媽媽向桃園市議員黃敬平投訴，指自己的8歲女兒參加平鎮區某課後照顧中心安排的游泳課，遭同班男同學襲胸與霸凌，事發後不僅沒有得到課後照顧中心的道歉，還被業者反嗆「要告就去告！」黃敬平要求教育局應盡速依性別平等教育法的規定啟動調查，倘若業者有疏失亦應一併追究。

林女表示，女兒參加該課後照顧中心的暑期游泳課程，7月26日在平鎮國民運動中心上課時，一名男同學指使其他男童摸女兒的胸部，其中1名男童照做下手襲胸，隔天女兒又被其他男同學在泳池內壓頭在水中霸凌，險些嗆到。詢問課後照顧中心事發經過，該中心也只回應並無問題，應該只是同學不小心，堅持不向家長道歉。

教育局表示，經查該課後照顧中心有開辦兒童游泳課程，但事發後已經取消游泳課，而家長反映男童碰觸女童的胸部，已要求該中心向男、女同學就讀的學校進行校安通報，並依性別平等教育法規定調查和輔導，若查出該中心業者疏失就限期改善，並依規定懲處。

黃敬平表示，該中心竟不顧家長反映襲胸性騷、霸凌情事，教育局應盡速依性別平等教育法規定啟動調查，若業者有疏失應予追究責任。