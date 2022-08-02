受到石化原料牽動，紡纖加工絲產品價格往下修正，加上電價、其他原物料價格上漲，聚酯加工絲大廠宏益（1452）今年上半年稅後淨利9,353萬元，年衰退61.5％。每股稅後盈餘EPS0.71元。

宏益累計今年上半年的合併營收10.25億元，年成長2.11％。

市場指出，今年第二季，國際棉價下跌外，加上歐美服飾通路商庫存量高、紡纖原料PTA及EG等石化產品價格下 跌，及能源成本上漲下，國內聚酯加工絲、尼龍廠獲利普遍衰退。

PTA、CPL等原料價格上漲，加上俄烏戰爭衝擊市場消費信心，加工絲、尼龍價格雖在原料上漲帶動仍維持高檔，但客戶下單動能減弱、生產成本增加下，特殊紗占產品四成的宏益，今年第二季的稅後淨利已較第一季有17.26％的小幅衰退。

在歐美服飾消費市場受通膨、通路商庫存過高下，全球客戶下單趨於保守，加工絲廠預期，第三季營運也將趨於保守。