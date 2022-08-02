小智草包再度露餡？美國眾議院議長裴洛西今晚將抵台訪問，民進黨桃園市長參選人林智堅今上午受訪時被問到此事，竟語出驚人脫口說「桃園是門戶第一站，裴洛西一到台灣就會來到桃園」，令所有人錯愕；國民黨台北市議員徐巧芯及媒體人朱凱翔、臉書粉專「政客爽」都笑翻轉貼此則燒燙燙新聞，網友也同聲狂轟他「草包」。

裴洛西今晚將抵台，萬眾矚目，國內政治人物也紛紛被問到對此事的意見，林智堅近日捲入論文、球場雙風暴，可說是所有媒體追逐詢問的焦點，沒想到他被問及此事時，竟語出驚人：「大家也知道，這個桃園是門戶第一站，所以裴洛西議長一到台灣，就會來到桃園。」

然而，眾所皆知，先前媒體所討論的，都是裴洛西是否會只過境松山機場，顯然林智堅對相關討論一無所知，直覺性地認定裴洛西會飛到桃園國際機場；而他身旁的桃園市長鄭文燦，不知是否聽出林智堅講錯了，臉上神情也微顯尷尬。

對此，徐巧芯今(2日)貼出林智堅的受訪畫面，笑說：「全台最草？#抄人的自我發揮，#他的老師是國安局長欸。」媒體人朱凱翔也在粉專「不演了新聞台」PO出同張圖，揶揄：「這次抄誰的，又抄錯了！」粉專「政客爽」則剪接出一段搞笑影片，狂虧林根本狀況外。

網友也笑翻：「忙到沒空看電視別怪他～他心裡一定是開心裴奶奶終於來救他了⋯那喜出望外而導致口不擇言的表現都不言而喻了」、「這不是草包什麼才算草包？那個老婆婆來台已鬧好幾天，抄手堅還認為會從桃園下機唉！可憐喔」、「確實草包，全台都知道到要降落松山機場，只有這位草包還在認為桃園機場！」、「裴洛西國會議長搭乘美國軍機，如要降落，台灣必在松山軍用機場！而不會是降落在民用桃園機場，抄跑堅你是沒知識的草包！」