雲林縣麥寮鄉六輕工業區加強PM2.5監測，申請手動監測提升為自動監測。（雲林離島工業區服務中心提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉六輕工業區為加強PM2.5監測，規畫將目前的手動監測提升為自動監測，六輕2日表示手動監測為1天1次，自動監測則是每小時1次，可更即時掌握相關數據，目前已先設置4座自動監測器進行測試，待向縣環保局申請變更後，總共會設置10座自動監測器，藉此讓環保與經濟平衡雙贏。

雲林離島工業區六輕工業區是全台最具規模的石化園區，年產值上兆元，為兼顧環境保護與經濟發展，工業局雲林離島工業區服務中心因此設置環境監測中心，全年無休監測周遭空氣、水質的變化，其中民眾最關注的PM2.5監測，六輕正申請由手動監測提升為自動監測，希望讓空品監測隨時上線。

六輕表示，「PM2.5（空氣中細懸浮微粒）自動監測儀效能評估法」，由環保署於2021年11月23日公告實施，在公告方法之前，六輕已自主管理設置4座PM2.5自動監測器，待向縣環保局申請「特殊性工業區緩衝地帶及空氣品質監測設施設置標準」內容變更後，就會再增購6組PM2.5自動監測器。

六輕說，除設置PM2.5自動監測器，建構工業區AQI空品網，也會友善環境加嚴一般及光化項目內控值，並加強工廠水質監測自動連續設備測值。

雲林離島工業區服務中心指出，經服務中心與六輕工業區各廠家的共同努力，工業區今年被環測中心列案輔導件數比去年少很多，希望藉由PM2.5自動監測器的設置，讓工安環保更加完善。