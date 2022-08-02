美國眾議院議長裴洛西預計今（2）日晚間抵達松山機場，媒體人「逆風的烏鴉」在臉書上諷刺國安局長陳明通，「裴洛西訪台了，屆時蔡英文開國安會議，『在座有一個人』振筆疾書，大家以為他是在做筆記，但他卻是幫自己的學生解套」，此番言論也讓網友炸鍋直呼「很有即時感(既視感)」、「後勁太強」。

逆風的烏鴉今日在臉書PO出一篇「國安會議的場景」的文章表示，「看起來裴洛西是真的要訪台了，會在兩岸和美中台之間造成什麼樣的影響，現在大概沒人敢斷言。不過，此時此刻，國安局的角色應該很重要才是」。

逆風的烏鴉更坦言，他腦子裡浮現一個總統蔡英文開國安會議的場景，「一堆國安高層排排坐，對於裴洛西訪台的後續發展做沙盤推演。與會的專家學者官員也紛紛發言，說自己的看法」。

接著逆風的烏鴉暗諷陳明通，「但在座只有一個人不發一語，只是振筆疾書。你以為他是做筆記，但湊過去一看才發現原來不是。他是在寫下一篇關於自己指導的學生碩士論文的聲明，還有沙盤推演要怎麼幫自己的學生解套」。

此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，紛紛表示「原來阿堅的論文真的不是自己寫的」、「很生動」、「沒看過危機處理能力這麼糟糕的國安局長，還肖想靠這群人保衛我們嗎？」、「他把自己和五星級堅綁在一起，前途看的比台灣人民重要」、「很有即時感(既視感)」、「這篇...後勁太強」。