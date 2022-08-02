聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）8月1日於紐約表示，隨著地緣政治的緊張局勢達到全新高峰，一些政府在核武器上花費數十億美元，嘴上說是為了和平與安全，但各國必須繼續堅持近80年來禁止使用核武器的規範才是正道。

這次「禁止核子擴散條約」（NPT）大會將持續到8月26日，而古特瑞斯司在開場時，強調了當前全球和平與安全面臨的一些挑戰。他說，由於氣候危機、嚴重的不平等、衝突和侵犯人權行為，以及新冠肺炎大流行造成的破壞，以致世界承受著更大的壓力。

NOW - UN chief Antonio Guterres: Humanity is "one miscalculation away from nuclear annihilation." pic.twitter.com/akeMHlqJZd — Disclose.tv (@disclosetv) August 1, 2022

他說，這次會議是在這些挑戰中舉行的，而且是在冷戰高峰期以來從未見過的核危險期舉行的。「地緣政治緊張局勢正在達到新高，競爭勝過共同合作。不信任取代了對話，不團結取代了裁軍。各國正在尋求虛假安全，以儲存和花費數千億美元購買不該存在世界上的末日武器。」他補充說，目前，世界各地武備仍擁有近 1.3萬枚核武。

「所有這一切都是在增加擴散風險、防止升級的護欄在削弱之際發生的。當來自中東和朝鮮半島帶有核武色彩的危機正在惡化時、俄羅斯入侵烏克蘭，以及世界各地的許多其他因素。」

他最後強調，「人類與核毀滅的距離，只有一個誤判之遙。」