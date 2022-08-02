中華郵政公司攜手卡通明星SNOOPY推出第2波 「SNOOPY郵你真好」聯名系列商品，訂於8月10日續推「傳情小郵車組」及「郵你真好限量款B組」，由充滿活力的SNOOPY戴上郵差帽、背上郵差包，傳遞幸福與溫暖，商品數量有限，民眾可在各地郵局窗口、郵政博物館購買，或於中華郵政集郵電子商城訂購。

中華郵政表示，傳情小郵車組每組售價450元，內含郵政廂型車及行動郵車各1款，以經典郵政車輛結合可愛SNOOPY圖案，小巧精緻。

郵你真好限量款B組每組售價3850元，內含歡樂音樂鈴、同樂旅行袋、深情郵摺、傳情小郵車組及金色車牌「POST 126」限量紀念款小郵車組，並附贈「可愛書籤」、「紀念海報」、「金屬行李吊牌」及「精美專屬提袋」各1個，限量888組，僅於發售當日上午9時起在中華郵政集郵電子商城及臨時郵局販售，每人限購2組。

中華郵政公司表示，發售當日分別於上午9時至下午4時在台北北門郵局、上午11時至下午4時在台南大遠百成功店正門廣場設置臨時郵局，展出「SNOOPY彩繪郵車」、提供銷蓋SNOOPY臨時郵局戳服務及銷售集郵票（商）品，歡迎民眾前往拍照及收集SNOOPY專屬限定集郵商品。