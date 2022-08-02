感情這種事真的很難說，不是所有人都可以有美好結局，還是有很多相愛的情侶常因為現實因素而被迫分離。日前就有一名女網友在網上分享自己的遺憾，她表示前男友即將要結婚，無意間在對方部落格看到一篇文章「要結婚了，但是最愛的不是老婆」，並透露最愛的人是曾經交往過的她，前男友的這句話，讓她感到無限遺憾。

近日有一名女網友在《Dcard》上表示，她已經結婚，雖然不後悔嫁給現任老公，但是她最愛的人卻不是老公，原PO透露，回想結婚前，她以為自己會像童話故事裡的主角一樣有美好結局，嫁給成熟穩重、思維周到的前男友，但因為當年前男友剛考上建築師，常常忙於工作而沒時間陪她，因此原PO想引起男友注意，故意說有男生在追求她，想測試男友的反應。(那個男生是原PO現任老公）

原PO表示最愛的男人是前男友，「致我一生最愛的那個男人」。（示意圖／達志影像）

原PO還透露，因為男友信任彼此感情堅固，所以一開始不太在意，怎料幼稚的原PO變本加厲，還傳了對方的告白對話給男友看，對方表示下班會去接她，希望原PO能給他機會。男友看完對話後認為原PO有拒絕，因此沒有放在心上，但男友為了給原PO驚喜，所以偷偷到原PO公司樓下等她下班，不過原PO當時想讓男友吃醋，因此上了對方的車，男友眼睜睜看著自己女友上了別人的車，直接氣炸傳訊逼問原PO為什麼上車，她則回應：「你不是不在乎嗎？」男友生氣地說：「我不講不代表我不在意，妳不知道妳應該要拒絕的嗎？」兩人大吵一架後，原PO也不願拉下臉道歉，最後還衝動提了分手。

其實，原PO提分手是要測試男友的，沒想到卻讓男友誤會，如今知道前男友要結婚的消息，讓原PO想起兩人曾經的美好，於是原PO跑去前男友的匿名部落格，意外看到一篇宣告結婚的文章，這句「但是最愛的不是老婆，而是那段擦肩而過幼稚的我」吸引了原PO的注意，因此已經結婚為人母的原PO，看到文章後遺憾莫名湧上心頭，但最後還是笑著祝福「致我一生最愛的那個男人」。

網友大多都沒辦法認同原PO想法。（示意圖／Shutterstock）

貼文曝光後，遭到許多網友砲轟，「哪天相遇了一定出軌」、「完全沒辦法認同，那現在這個老公也是蠻可憐的」、「幸好妳前任跟妳分手了，他值得更好的人」、「簡單一句話概括就是你們不適合」；也有部分網友覺得人心經不起考驗，一旦錯過就沒機會了。