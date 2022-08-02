流產代表子宮弱嗎？近日大學生論壇「Dcard」終究有一名男子分享未婚妻懷孕6週後胎停流產，自己的父親本來是想好心安慰，「妳別難過，把身體養好再出發，可能是子宮比較弱才會胎停」，沒想到卻是雪上加霜，未婚妻認為準公公是在酸她身體不好、瞧不起她，加上種種因素，最後以分手收尾。那麼問題來了，流產肯定是因為子宮不好嗎？

爸爸本想安慰原PO女友，沒想到卻弄巧成拙。（圖／翻攝自Dcard臉書粉專）

婦產科醫師烏恩慈就針對此文章，在臉書粉專「烏烏醫師」發表看法，她特別點出該篇文章下有一則留言寫著，「吃壞肚子本來就可能是腸胃弱，不然吃一樣的東西，有人就是會拉肚子。那流產懷疑是子宮弱又何錯之有，大家幹嘛這麼敏感、動不動扯歧視」，烏醫師表示這個觀點明顯錯誤，因為流產最常見的原因是胚胎不健康，導致胚胎萎縮、心跳停止後流產，和子宮本身無關，就算目前的醫療技術可以將不健康的胚胎移植到「強」的子宮，也無法逆轉流產的結果。

然而，流產和子宮難道就一點關係都沒有嗎？烏醫師指出，確實有可能，但不常見，大概只占自然流產的10%，而且也不是網友所說「身體不好，子宮太弱」，而是子宮結構上的異常，例如子宮中隔，或是子宮腔內有肌瘤、瘜肉 ，這些狀況確實會降低胚胎著床、足月生產的比例，但經由子宮超音波診斷後，皆可藉由子宮鏡手術處理，順利受孕。

產後女性很容易有負面情緒，需多加照顧。（圖／shutterstock）

烏醫師認為，會有這種衝突，並非誰的過錯，而是因為大眾對自然流產的認識太少，流產後女性的複雜心理更是不被理解。因此，她建議社會需多加關注產後低潮、憂鬱，也不能忽略「流產創傷」這個議題，畢竟除了足月順產以外仍有許多可能，像是子宮外孕、流產、早產以及胎死腹中，無論是哪一種結果，每一對準爸媽都該被好好照顧，不需要被「隱性指責」。