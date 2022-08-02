勤業眾信聯合會計師事務所近日攜手台灣玉山科技協會舉辦「邁向元宇宙－數位虛擬經濟生態與監管趨勢」線上論壇。勤業眾信建議，台灣業者應專注現行的管控機制和安全體系，以整合實體世界和去中心化的虛擬世界，成功邁向元宇宙商機。

後疫情時代人們對於數位生活的需求大增，讓元宇宙和去中心化等概念再度成為一個熱門的議題，亦出現Web3、去中心化金融（DeFi）等新科技關鍵字。

台灣玉山科技協會副理事長盧超群認為元宇宙在擴展中，其概念初步可在個人所戴眼鏡或其他載體中呈現，並進化為以全影互動的形式。未來元宇宙幫助人類進入6D互動，包括3D（XYZ）、4D（時間）、5D（感情）、6D（生命）。

勤業眾信聯合會計師事務總裁柯志賢表示，去年Facebook更名為 Meta後，Metaverse元宇宙成為媒體上熱門的關鍵字，並在短時間內吸引了大量的市場的投資。

雖然目前元宇宙仍處於早期發展階段，許多國際科技大廠皆陸續投入建立元宇宙生態系，未來的應用發展與成長讓市場充滿著期待。

由於台灣科技業非常擅長硬體製造及系統整合，在全球半導體、5G和電子相關等產業供應鏈中扮演重要的角色，柯志賢建議，台企可積極觀望未來元宇宙生態系的發展和虛實整合應用的商機，持續發展與建構台灣的護國群山和與國際市場接軌的能力。

勤業眾信聯合會計師事務所數位轉型服務負責人溫紹群指出，元宇宙早在數十年前科幻小說和遊戲產業即有對虛擬世界提出各種想像。而後疫情時代的新生活模式使人們對於數位生活的需求大增，新興科技的發展成熟也使3D、AR、VR等硬體與應用技術更加完善。

另元宇宙將改變社會現有的治理框架，市場對於元宇宙的想像是「去中心化」的虛擬世界，涵蓋各種社交、金融、娛樂、與工作等經濟行為，未來各種經濟行為之間的界線將越來越模糊。許多業者及使用者近期對於DeFi、虛擬貨幣、NFT等數位資產未來發展潛力看好，而背後支撐這些去中心化應用的網路技術即是Web3。雖然目前Web3亦在早期發展階段，但建議網路與科技業者留意其技術的發展與應用趨勢。