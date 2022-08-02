台中電商正妹被噁男緊盯胸部比讚 暴怒拿鐵棍衝出門追打（翻攝自「記者爆料網」）

台中1名少婦上月29日下午在自家1樓倉庫整理電商貨物，身穿緊身小可愛，鐵門未關之下，1名詭異男子騎車停在門口，眼睛直盯著她，女子發覺異狀，上前問說「有事嗎？停在這邊幹嘛？還不離開嗎？」男子則手比讚說「你的胸部很漂亮」，女子暴怒拿鐵棍追出去，對方才趕緊騎車離開。

「記者爆料網」日前曝光事發影片，1名少婦在自家1樓倉庫內整理網拍貨物，當時鐵門敞開，她穿低胸貼身背心，這時1名騎機車的男子在門口下來，竟直接緊盯她的美胸，她後來問「有事嗎？沒有，沒有？你停在這邊幹嘛？還不離開嗎？」男子還回應「你的胸部很漂亮！」甚至用手勢比個讚。

女子被詭異男子騎車停在門口，眼睛直盯著胸部，女子問說「還不離開嗎？」男子則手比讚說「你的胸部很漂亮」，女子暴怒拿鐵棍追出去。（翻攝自「記者爆料網」）

影片中，該名少婦問男子說「你要找誰？」男子則用相當不清楚的口音說「你的胸部很漂亮！」她才暴怒要求對方離開，並直接拿起一旁的鐵棍準備衝出門開打，男子才趕緊騎車落跑離開。

據悉事件發生在29日下午5時許，該名女子平時從事電商行銷，當天在倉庫包貨時，遭到陌生男子言語騷擾，警方表示，目前並未接獲當事人報案提告，但被他人言語性騷擾的部分，被害人可以依照《性騷擾防治法》提起告訴，最高可開罰10萬元。