基隆日消防局中正消防分隊2日舉行遙控救生圈暨空拍機操作演練。（基隆市消防局提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆每年農曆7月14日，會在八斗子望海巷舉行放水燈儀式，為避免海況不佳，由基隆市消防局負責海上安全警戒工作，今年度首次加入S1遙控救生圈，今日由中正消防分隊提前執行警戒訓練。消防局表示，透過遙控救生圈可減少人員體力負荷，並爭取黃金救援時間。

鷄籠中元祭邁入第168年，為「台灣十二大地方節慶」之一，今年由黃姓宗親會主普，因疫情趨緩，所有科儀恢復原有規模，包括8月11日重頭戲放水燈遊行與施放水燈頭活動。由於近年受颱風過境影響，海浪兇猛，水燈施放不易，為避免海況不佳，並確保民眾人身安全，每年由消防局負責海上安全警戒工作。

基隆市消防局為配合鷄籠中元祭放水燈活動，將日前獲贈S1遙控救生圈，發放給中正消防分隊使用，協助執行海上安全警戒工作。局長陳龍輝表示，此款遙控式救生圈重量14公斤，長103X63X20公分、最大續航力50分鐘、最大浮力30公斤、快速救援每秒行駛3至5公尺，遙控最遠距離400公尺，最大乘載重量160公斤。

中正消防分隊今日舉行遙控救生圈暨空拍機操作演練，空拍機升空後，先是搜尋溺者位置、投擲救生衣及安全頭盔，並廣播告知「將前往救援請勿驚慌」，且時刻監控溺者狀況，最後再由消防人員操作遙控救生圈，載送溺者返回岸上，可望大幅減少人員執行救援任務時體力負荷，並爭取黃金救援時間。

此外，消防局提及，夏日炎炎，不少民眾喜歡前往溪流、海邊等水域嬉戲，今年5至7月總計接獲4件救溺案件，呼籲民眾下水前做好水域確認，以及安全防護等措施。