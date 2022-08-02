高雄一間「米奇屋」日前引發網路熱議，該棟透天厝蟑螂、老鼠橫行的畫面讓不少人看了就怕。近日一名網友也分享案例，表示自己開車上高色公路時，汽車除霧口竟冒出一隻老鼠，讓他急著上網求助，上萬人看了之後全都驚呆。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文分享，「在高速公路發現米奇躲在除霧口，單兵該如何處理？在線等」；仔細一看影片，開頭就可看到駕駛座的擋風玻璃下方出現一個不明物體，下一秒鏡頭拉近，沒想到竟然就是一隻小老鼠在除霧口探頭探腦。

對此，許多網友紛紛回應「把車丟了，一把火給他燒了」、「車子不要了，報廢」、「如果是我我會棄車逃逸」、「敵不動我不動」、「這個我一定車禍」、「停路邊，等道路救援」、「牠在看牠的妙妙屋」、「開暖氣開到最熱」、「我一定直接自撞」。

不過也有不少人認為老鼠相當萌可以收編，「太可愛了，養起來，不養的話可以給我嗎？」、「好可愛，請他入座吹冷氣兜兜風」、「覺得有點噁心但是又覺得很可愛」、「為什麼別人的米奇比較可愛」、「果然是看顏質生存的世界」。